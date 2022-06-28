Баринов может перейти из «Локомотива» в «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов интересен московскому «Динамо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

По данным Карпова, «железнодорожники» готовы продать футболиста за 6-8 млн евро при условии наличия бонусов. В качестве еще одного претендента на футболиста называется «Зенит».

Добавим, что в прошлом сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбека с «железнодорожниками» заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.