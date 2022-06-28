Стоимость трансфера де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» может вырасти до 85 млн евро

Названа сумма, которую заплатит «Манчестер Юнайтед» «Барселоне» за полузащитника Френки де Йонга.

По данным RT, ссылающего на Фабрицио Романо, английская команда заплатит 65 млн евро единовременно, но с учетом бонусов испанская команда может получить до 85 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет получить за 25-летнего футболиста не менее 75 млн евро.

Напомним, 25-летний де Йонг перешел в «Барсу» из «Аякса», а сумма сделки составила 86 млн евро.

В прошедшем сезоне он провел во всех турнирах 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.