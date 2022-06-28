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Стоимость трансфера де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» может вырасти до 85 млн евро

Около четверти суммы предусмотрена в виде бонусов.
Стоимость трансфера де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» может вырасти до 85 млн евро
28 июня 2022 18:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Manchester Evening News

Названа сумма, которую заплатит «Манчестер Юнайтед» «Барселоне» за полузащитника Френки де Йонга.

По данным RT, ссылающего на Фабрицио Романо, английская команда заплатит 65 млн евро единовременно, но с учетом бонусов испанская команда может получить до 85 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет получить за 25-летнего футболиста не менее 75 млн евро.

Напомним, 25-летний де Йонг перешел в «Барсу» из «Аякса», а сумма сделки составила 86 млн евро.

В прошедшем сезоне он провел во всех турнирах 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

источник: «RT на русском»
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