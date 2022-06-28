«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 1:1.
На гол нападающего астраханского клуба Артема Делькина (75-я минута) «автозаводцы» ответили атакой, в ходе которой голкипер Олег Смирнов отправил мяч в свои ворота (85).
Напомним, что «Волгарь» 17 июля сыграет дома в первом туре Первого дивизиона против «Акрона», а «Торпедо» в этот же день примет «Сочи» на старте РПЛ.
Товарищеский матч
«Торпедо» (Москва) - «Волгарь» (Астрахань) - 1:1 (0:0)
Голы: Смирнов (автогол), 85 - Делькин, 75
Стартовые составы
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Лебеденко, Караев, Калмыков.
«Волгарь»: Смирнов, Печенкин, Локтионов, Козлов, Носов, Ведерников, Павлишин, Талалай, Агеев, Болонин, Делькин
источник: «Советский спорт»