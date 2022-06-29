Кассьера прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассерры, опубликовал их совместную фотографию из Санкт-Петербурга.
Агент написал, что форвард «Сочи» прибыл для прохождения медицинского осмотра.
Напомним, ранее сообщалось, что нападающий перейдет в «Зенит», подписав трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.
Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.