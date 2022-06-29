ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кассьера прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»

Форвард покинет «Сочи».
Кассьера прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»
29 июня 2022 10:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Сочи"

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассерры, опубликовал их совместную фотографию из Санкт-Петербурга.

Агент написал, что форвард «Сочи» прибыл для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий перейдет в «Зенит», подписав трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.

Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

Это интересно:
«Зенит» объявил об обмене Алберто на двух футболистов «Коринтианса»
«Зенит» объявил об обмене Алберто на двух футболистов «Коринтианса»
В российский клуб перешли вратарь Иван Куарежма и полузащитник Густаво Мантуан.
29.06.2022 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хачатурянц покинул исполком РФС
Хачатурянц покинул исполком РФС
Функционер уходит со всех своих постов в российском футболе.
29.06.2022 11:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кассьера прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»
Кассьера прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»
Форвард покинет «Сочи».
29.06.2022 10:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо» вступило в переговоры с Денисом Черышевым
«Динамо» вступило в переговоры с Денисом Черышевым
Один из героев ЧМ-2018 является свободным агентом.
29.06.2022 10:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Салернитана» выкупила полузащитника Бохинена у ЦСКА
«Салернитана» выкупила полузащитника Бохинена у ЦСКА
Норвежец с января находился в аренде в итальянском клубе.
29.06.2022 10:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Колосков напомнил, что РФС не регулирует закон о fan-ID
Фанаты клубов не горят желанием оформлять паспорт болельщика.
29.06.2022 09:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Клопп попросил руководство «Ливерпуля» купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Беллингема
Клопп попросил руководство «Ливерпуля» купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Беллингема
«Красные» готовы выделить 87 млн фунтов.
29.06.2022 09:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» предложила за Левндовски 45 млн евро, что не устраивает «Баварию»
«Барселона» предложила за Левндовски 45 млн евро, что не устраивает «Баварию»
Чемпионы Германии хотят не менее 50 млн евро за своего нападающего.
29.06.2022 09:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА хочет купить полузащитника сборной Чили Мендеса
ЦСКА хочет купить полузащитника сборной Чили Мендеса
Армейцы сделали официальное предложение «Эспаньоле».
29.06.2022 08:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ди Мария подпишет однолетний контракт с «Ювентусом»
Ди Мария подпишет однолетний контракт с «Ювентусом»
Аргентинский хавбек покинул этим летом «ПСЖ».
29.06.2022 08:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Такого слона не продать!» Зачем Зарема наехала на Канделаки
Страсти вокруг введения в российском футболе Fan ID разгораются с новой силой.
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика