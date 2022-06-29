Кавазашвили - о новом вратаре «Зенита» Иване: Они знают кого берут, видели его

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход бразильского вратаря «Коринтианса» Ивана в «Зенит».

Ранее стало известно, что 24-летний футболист и полузащитник Густаво Мантуана стали игроками «Зенита». В аренду в «Коринтианс» отправился нападающий Юри Алберто.

«Они знают, кого берут, видели его. Они считают, что этот человек будет стоять в «Зените» нормально. Хозяин-барин. У кого деньги, тот и пан! Может ли стать таким же знаковым для России вратарем, как Гильерме? Я его в жизни ни разу не видел, не знаю этого вратаря», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

Добавим, что Иван играет за «Кориантианс» с января. На его счету три матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».