ЦСКА может купить Пульгара у «Фиорентины» за 3 млн евро

Стало известно, за какую сумму ЦСКА может купить полузащитника Эрика Пульгара у «Фиорентины».

«С учетом заканчивающегося через год срока контракта его можно приобрести по вполне адекватной цене. На данный момент это главный вопрос, который сторонам нужно согласовать. Сейчас речь идет о сумме около 3 млн евро», - сказал инсайдер Нобель Арустамян в своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что опорник не против перехода к армейцам.

Напомним, что Пульгар стал игроком «Фиорентины» в августе 2019 года – он принял участие в 82 матчах «фиалок» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го. За сборную Чили полузащитник отыграл 37 встреч (4 гола) и стал обладателем Кубка Америки.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в аренде в «Галатасарае». Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 6,5 млн евро.