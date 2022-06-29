Юрист считает, что ФИФА встанет на сторону «Локомотива» в ситуацией с «Аталантой» и Миранчуком

Спортивный юрист прокомментировала решение «Аталанты» не платить московскому «Локомотиву» за российского полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее стало известно, что итальянский клуб мотивирует приостановку выплат проблемами с переводом денежных средств в российский банк. «Локомотив» открыл счет в другом финансовом учреждении РФ, но не получил на него денег.

Отмечается, что «Аталанта» должна за Миранчука около пяти миллионов евро.

«Встанет ли ФИФА на сторону «Локомотива» в случае обращения? Я думаю, что потенциально да, потому что это контрактные отношения. Договор должен исполняться в любом случае, если он подписан между клубами. Если нет виновных действий со стороны одного клуба, то другой должен исполнять все свои обязательства, поэтому я думаю, что ФИФА или CAS должны встать на сторону российского клуба», - приводит ТАСС слова Анны Анцелиович.

Миранчук в прошлом сезоне чемпионата Италии провел 23 матча за клуб из Бергамо, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.