Мозес отсутствовал на тренировке «Спартака»

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес по-прежнему не находится в расположении «Спартака».
Футболист отсутствовал на открытой тренировке клуба, сообщает «Чемпионат».
Напомним, что хавбек не вернулся после отпуска в заранее оговоренную дату. Причины подобного поступка не раскрываются.
Позже появилась информация, что клубу удалось уговорить нигерийца Мозеса вернуться в расположение российской команды.
В прошлом сезоне вингер провел 33 матча за «Спартак», в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
источник: Чемпионат.com