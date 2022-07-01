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«ПСЖ» может продать Месси вместе с Неймаром

Спортивный директор Кампос будет строить новую команду.
«ПСЖ» может продать Месси вместе с Неймаром
01 июля 2022 10:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: CORDONPRESS

«ПСЖ» может продать своих звезд Лионеля Месси и Неймара, сообщает Cope.es.

По данным источника, новые спортивный директор и главный тренер клуба Луис Кампос и Кристоф Галтье соответственно собираются обновлять состав.

Об уходе Неймара сообщается не в первой раз. Бразилец выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Месси пришел в команду перед началом прошлого сезона и успел сыграть за нее 34 матча, забить 11 мячей и отдать 15 голевых передач

источник: Cope.es
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