Семак - о Кассьерре: Ему нужно понять наши требования и сыграться с партнерами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии новичка команды нападающего Матео Кассьерры.

30 июня форвард подписал трехлетний контракт с возможностью продления на один сезон.

«Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов. Планируется, что он полетит с нами на матч с «Црвеной Звездой», а сыграет или нет, будет зависеть от его состояния и от его готовности.

Сегодня Матео проводит первый тренировочный день в «Зените». Ему нужно будет понять требования тренерского штаба и немного сыграться с партнерами. Думаю, он быстро сможет набрать физические кондиции и влиться в команду», - приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, что Кассьерра до «Зенита» выступал за «Сочи». Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Добавим, что форвард в своем первом в российском футболе сезоне вошел в список «33 лучших футболистов».