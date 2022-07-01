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«Касымпаша» не интересуется Дзагоевым

Экс-хавбек ЦСКА может продолжить карьеру в Турции.
«Касымпаша» не интересуется Дзагоевым
01 июля 2022 15:07
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

Спортивный директор «Касымпаши» Серкан Рекбер, заявил, что его клуб не интересуется российским полузащитником Аланом Дзагоевым.

Напомним, ранее Eurostavka сообщила, что услуги экс-футболиста ЦСКА были предложены турецким «Касымпаше», «Антальяспору» и «Истанбулу».

«Алан Дзагоев хороший игрок, но в данный момент он нас не интересует», - приводит слова спортивного директора «Касымпаши» «Чемпионат».

Добавим, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.

источник: Чемпионат.com
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