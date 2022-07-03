«Зенит» опроверг покупку Эраковича, так как он не станет заменой Ракицкому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг покупку сербского защитника «Црвены Звезды» Страхиньо Эраковича.

О договоренности о трансфере ранее писал Mozzart Sport.

«У нас любят публиковать непроверенные слухи. Если следите за позициями игроков, то на позиции правого центрального защитника у нас много игроков. Что касается левого центрального защитника – мы настроены найти замену Ракицкому, чтобы его левая нога была такой же волшебной, как у Ярослава. Насколько я знаю, Эракович все-таки правоногий. Пока есть возможность – будем искать. Тем более, было бы не по-партнерски ослаблять «Црвену Звезду» перед стартом в квалификации Лиги чемпионов», - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». Всего за команду из Белграда он отыграл 60 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В составе сборной Сербии футболист провел одну встречу.