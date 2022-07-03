Канчельскис считает, что Дзюбе надо идти на уступке по зарплате, если он не хочет завершить карьеру

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение об Артеме Дзюбе, который, находясь в статусе свободного агента, не может найти себе команду.

«С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно. Видимо с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба — звезда только по российским меркам.

Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту. Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, что от услуг Дзюбы уже отказались в сербском «Црвене Звезде» и турецком «Фенербахче».

Добавим, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.