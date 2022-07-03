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«Аталанта» готова отдать Алексея Миранчука в аренду «Торино»

Клубы придерживаются схожими принципами игры.
«Аталанта» готова отдать Алексея Миранчука в аренду «Торино»
03 июля 2022 18:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

«Аталанта» подтвердила, что может отдать в аренду «Торино» российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Идеи и принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, поэтому их интерес естественен. У «Аталанты» нет проблем с составом, у нас много игроков в каждой из линий», - приводит «Метарейтинг» слова генерального директора бергамасков Лука Перкасси, сказанные в интервью Corriere della Sera.

Также Перкасси отметил, что руководство «Аталанты» «может перейти к конкретике».

Ранее сообщалось, что бергамаски согласны на аренду россиянина только при наличии пункта об обязательном выкупе.

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

источник: «Метарейтинг»
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