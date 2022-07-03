Магомед Оздоев: Хочется получить новый вызов

Экс-хавбек «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, каким видит продолжение своей карьеры после ухода из петербургского клуба.

«Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда 4 года подряд становишься чемпионом — привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» был моим осознанным выбором», - приводит слова Оздоева Sport24.ru.

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).

Добавим, что Оздоев получил два предложение от клубов из Саудовской Аравии, включая «Аль-Хиляль».