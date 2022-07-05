Вендел согласился перейти во «Фламенго»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел хочет перейти во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что спортивный директор клуба провел беседу с футболистом.

По данным Bola Vip, Вендел согласен на переход при условии, если его нынешний клуб получит деньги и предлагает взять его в аренду с обязательством выкупа при достижении определенных условий. «Фламенго» таким способом получил Лукаса Айртона у «Спартака».

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.