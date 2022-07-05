«Краснодар» снова вступил в переговоры с Ахметовым

«Краснодар» возобновил переговоры с полузащитником Ильзатом Ахметовым, который стал свободным агентом после завершения контракта с ЦСКА, сообщает Sport24.ru

Напомним, что Ахметов уже был на сборе «Краснодара», сообщалось, что стороны подпишут трехлетний контракт, но в итоге 24-летний футболист по неизвестным причинам покинул расположение «быков».

Добавим, что Ахметов выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности он провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.