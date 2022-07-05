Роналду может перейти в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Реал», может перейти в другой испанский гранд «Барселону», сообщает AS.

По данным источника, агент футболиста Жорже Мендеш встречался в понедельник с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Они обсуждали возможные трансферы клиентов Мендеша в «Барселону», включая Роналду.

Лапорта может согласится на трансфер портгугальца в связи с тем, что «Бавария» не собирается продавать Роберта Левандовски.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ронарду просил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его, если клуб получит достойное предложение: 37-летний футболист хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.