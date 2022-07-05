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Агент полузащитника «Зенита» Вендела хочет организовать его трансфер в «Наполи» или «Эвертон»

Бразильский хавбек предпочитает перейти во «Фламенго»
Агент полузащитника «Зенита» Вендела хочет организовать его трансфер в «Наполи» или «Эвертон»
05 июля 2022 11:11
автор: Максим Скороходов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Франсерджио Феррейра, агент полузащитника «Зенита» Вендела, выступает против его перехода во «Фламенго».

Напомним, что Вендел согласен на данный трансфер при условии, если «Зенит» получит в будущем деньги.

Феррейре не понравился тон переговоров представителей «Фламенго», поэтому он уговаривает своего клиента перейти в европейскую команду, сообщает Coluna Do Fla.

По данным источника, агент полузащитника «Зенита» предлагал его услуги «Наполи» и «Эвертону».

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.

источник: Coluna Do Fla
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