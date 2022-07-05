Агент полузащитника «Зенита» Вендела хочет организовать его трансфер в «Наполи» или «Эвертон»

«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.