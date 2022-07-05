Евгеньев был замечен на матче «Крыльев Советов»

Защитник Роман Евгеньев был замечен на скамейке «Крыльев Советов», которые в настоящий момент проводят товарищеский матч против «Ахмата», сообщает «Чемпионат».
Напомним, ранее уже была опубликована информация, что экс-защитник «Динамо» перейдет именно в самарский клуб.
Евгеньев является воспитанником академии московской команды. Всего за бело-голубых он отыграл 86 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса.
В составе сборной России защитник провел одну встречу.
источник: Чемпионат.com