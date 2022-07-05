Кокорин вернулся из отпуска в расположение «Фиорентины»

Российский форвард Александр Кокорин прибыл из отпуска в расположение «Фиорентины».
«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», - приводит «РБ-Спорт» слова пресс-атташе «Фиорентины» Луки Ди Франческо.
Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
Ранее агент футболиста заявил, что Кокорин надеется чаще приносить пользу своему клубу.
источник: «РБ-Спорт»