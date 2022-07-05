«Зенит» согласовал условия трансфера защитника «Сочи» Родригао

Центральный защитник «Сочи» Родригао находится в шаге от перехода в «Зенит».

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, петербургский клуб обговорил условия личного контракта с 26-летним бразильцем. Также отмечается, что в ближайшее время трансфера футболист будет официально оформлен.

Напомним, что Родригао перешел в «Сочи» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».