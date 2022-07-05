Личка рад появлению Кубка РПЛ и увеличению количества матчей

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка счастлив, что в России появился Кубок РПЛ.

«Я был очень рад, когда в ФНЛ мы играли много игр - тридцать восемь игр для меня лучше, чем только тридцать как сейчас в РПЛ.

Поэтому если появится еще один кубок и будет больше игр, больше игровой практики для других футболистов - я только за. Думаю, лучше больше игр, чем только тренироваться», - приводит слова чешского специалиста Sport24.ru.

Напомним, формула турнира и его календарь пока находятся в стадии разработки.

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В стыковых матчах за право повышения в классе команда Лички обыграла «Уфу» (2:2, 2:1).