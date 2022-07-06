«Бавария» не подпишет Роналду, так как он не подходит под стиль игры Нагельсмана

Журналист Кристиана Фалька заявила, что «Бавария» отказалась от идеи подписать пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштану Роналду.

По ее данным, чемпионы Германии не купят форварда «Манчестер Юнайтед» по двум причинам. Первая - высокая зарплата Роналду. Вторая - он не подходит под стиль игры «Баварии», который ставит ей главный тренер Юлиан Нагельсман.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ронарду просил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его, если клуб получит достойное предложение: 37-летний футболист хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.