Оздоев отрицает, что ушел из «Зенита» из-за конфликта с Семаком

Полузащитник Магомед Оздоев объяснил, почему не стал продлевать контракт с «Зенитом».

«В феврале появился вариант с Европой. 23 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Семака в моем уходе нет», - приводит слова Оздоева Sport24.ru.

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).

Добавим, что Оздоев получил два предложение от клубов из Саудовской Аравии, включая «Аль-Хиляль».