Кокорин ведет переговоры с «Торпедо»

Представители российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина провели переговоры с «Торпедо».

«Автозаводцы» предлагают экс-форварду сборной России контракт на один год с возможностью продления на сезон при зарплате менее одного миллиона евро.

«Многое зависит от того, будет ли расторгнуто соглашение Александра с флорентийцами и захочет ли сам игрок перейти в «Торпедо», - приводит «РБК» слова своего источника.

Ранее «фиалки» утверждали, что форвард получил предложения от нескольких российских команд.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.