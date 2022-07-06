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Кокорин ведет переговоры с «Торпедо»

Московский клуб может подписать нападающего «Фиорентины».
Кокорин ведет переговоры с «Торпедо»
06 июля 2022 14:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Фиорентина"

Представители российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина провели переговоры с «Торпедо».

«Автозаводцы» предлагают экс-форварду сборной России контракт на один год с возможностью продления на сезон при зарплате менее одного миллиона евро.

«Многое зависит от того, будет ли расторгнуто соглашение Александра с флорентийцами и захочет ли сам игрок перейти в «Торпедо», - приводит «РБК» слова своего источника.

Ранее «фиалки» утверждали, что форвард получил предложения от нескольких российских команд.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: РБК
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