ЦСКА передумал расставаться с Кучаевым

ЦСКА не будет расставаться с Кучаевым, сообщает «Метарейтинг».

Напомним, ранее агент футболиста говорил об интересе к полузащитнику со стороны «Ростова».

Однако, после решения нескольких легионеров ЦСКА приостановить свои контракты с российским клубом, армейцы приняли решение оставить у себя полузащитника, который заканчивал прошлый сезон в аренде в «Рубине».

Кучаев находится в клубной системе ЦСКА с 2015 года. Всего за красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.