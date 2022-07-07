«Селтик» заинтересован в подписании бывшего нападающего «Спартака» Ларссона

Экс-форвард «Спартака» Джордан Ларссон, ранее покинувший состав красно-белых в связи с расторжением контракта, может продолжить свою карьеру в Шотландии.

Согласно информации «РБ-Спорт», 25-летнего шведа хочет подписать «Селтик». Отмечается, что данному трансферу должны поспособствовать хорошие отношения между руководством команды из Глазго и отцом футболиста, Хенриком Ларссона.

Напомним, что 27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном. Он защищал цвета столичного клуба с августа 2019 года – на его счету 27 голов и девять результативных передач в 83 матчах за москвичей.