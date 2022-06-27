«Спартак» расторг контракт с Ларссоном

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о расторжении контракта со шведским нападающим Джорданом Ларссоном.

В концовке прошлого сезона форвард выступал за АИК.

«Благодарим Джордана за время, проведённое в «Спартаке», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году. В общей сложности за три года швед провел за красно-белых 83 игры, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В концовке прошлого сезона 25-летний нападающий выступал за шведский АИК. Ранее швед публично обрадовался новому постановлению ФИФА о легионерах с действующим контрактом РПЛ. Теперь иностранные игроки имеют право заключить соглашение с зарубежным клубом до 30 июня 2022 года.