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«Спартак» расторг контракт с Ларссоном

В концовке прошлого сезоне швед выступал за АИК.
27 июня 2022 20:00
автор: Александр Бойченко

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о расторжении контракта со шведским нападающим Джорданом Ларссоном.

В концовке прошлого сезона форвард выступал за АИК.

«Благодарим Джордана за время, проведённое в «Спартаке», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году. В общей сложности за три года швед провел за красно-белых 83 игры, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В концовке прошлого сезона 25-летний нападающий выступал за шведский АИК. Ранее швед публично обрадовался новому постановлению ФИФА о легионерах с действующим контрактом РПЛ. Теперь иностранные игроки имеют право заключить соглашение с зарубежным клубом до 30 июня 2022 года.

источник: ФК «Спартак»
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