Вячеслав Колосков: Родригао - один из сильнейших защитников РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о трансфере центрального защитника Родригао из «Сочи» в «Зенит».

«Если бы Родригао был не нужен, то «Зенит» не боролся бы за него и не предлагал бы ему трансфер. Понятно, что он нужен «Зениту». Родригао один из сильнейших защитников РПЛ. Только один вопрос: с чем останется «Сочи»? Отдали нападающего Кассьерру, отдали центрального защитника Родригао. Видимо, было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться», — сказал Колосков «Чемпионату».

В четверг пресс-служба петербургского клуба сообщила, что с 26-летним футболистом заключено соглашение на три года, с возможностью продолжения сотрудничества еще на сезон.

За сочинскую команду бразилец провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу, а также заработав четыре желтые и одну красную карточки. Вместе с «Сочи» защитник выиграл первые в истории клуба серебряные медали российского первенства.