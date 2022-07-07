Сергей Иванов - о перспективах ЦСКА в чемпионате России: Состав слабый

Бывший министр обороны и спецпредставитель Президента РФ Сергей Иванов прокомментировал выигранный матч ЦСКА против «Сочи» в рамках Кубка Пари Премьер (2:1).

«Готов ли ЦСКА к сезону? Сложный вопрос. Состав слабый. Как болельщик ЦСКА, вспоминаю команду 15- и 10-летней давности, но ребята стараются. Нельзя говорить о перспективах сезона до его начала, у меня есть любимая фраза: «вскрытие покажет». Усиление нужно. Болельщики прощались из-за закона о Fan ID? Это демагогия», - передает слова Иванова Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в чемпионате России с 50 очками. В летнее межсезонье у команды сменился главный тренер: Алексей Березуцкий покинул пост наставника красно-синих, на замену нему пришел Владимир Федотов из «Сочи».