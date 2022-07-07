Чалов - после победы ЦСКА над «Сочи»: С Федотовым хорошо работается

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча на предсезонном турнире с «Сочи» (2:1) поделился ожиданиями от старта нового чемпионата РПЛ.

Отметим, что 24-летний форвард стал автором победного мяча.

«ЦСКА к сезону будет готов. С Федотовым хорошо работается. От гола на родном стадионе всегда отличные эмоции», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне в составе швейцарского «Базеля» Федор отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. При этом действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.