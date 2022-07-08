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Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм официально пополнил состав «Салернитаны»

Норвежский игрок заключил с командой Серии А четырехлетний контракт.
Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм официально пополнил состав «Салернитаны»
08 июля 2022 12:10
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Салернитана»

Пресс-служба «Салернитаны» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм.

Отмечается, что контракт между «морскими коньками» и 22-летним норвежцем рассчитан до конца сезона-2025/26.

Напомним, что Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе этого года из «Буде-Глимта» за восемь миллионов евро. Однако в составе южан он не провел ни одного матча, приостановив свой контракт с клубом весной. В середине мая форвард расторг трудовое соглашение с «быками» в одностороннем порядке.

источник: ФК «Салернитана»
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