Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм официально пополнил состав «Салернитаны»

Пресс-служба «Салернитаны» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм.

Отмечается, что контракт между «морскими коньками» и 22-летним норвежцем рассчитан до конца сезона-2025/26.

Напомним, что Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе этого года из «Буде-Глимта» за восемь миллионов евро. Однако в составе южан он не провел ни одного матча, приостановив свой контракт с клубом весной. В середине мая форвард расторг трудовое соглашение с «быками» в одностороннем порядке.