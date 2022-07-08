Бывший игрок «Спартака» Гулиев подписал двухлетний контракт с «Химками»

Пресс-служба «Химок» сообщила о том, что состав подмосковного клуба пополнил центральный полузащитник Аяз Гулиев, ранее покинувший тульский «Арсенал» на правах свободного агента.

По информации источника, трудовое соглашение 25-летнего хавбека с командой РПЛ рассчитано до 30 июня 2024 года. Отмечается, что футболист успешно прошел медосмотр в стане химчан перед подписанием контракта.

Напомним, что Гулиев выступал за «Арсенал» с июля прошлого года. В сезоне-2021/22 он провел за туляков 26 матчей, отдав один результативный пас. Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Спартака», «Анжи» и «Ростова».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.