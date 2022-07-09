ФИФА планирует установить камеры в раздевалках команд ЧМ-2022

Международная федерация футбола хочет транслировать происходящее в раздевалках команд ЧМ-2022.

Об этом сообщает RMC Sport.

Видеотрансляции из раздевалки могут транслироваться в прямом эфире или с небольшой задержкой. Решение по этому вопросу может быть принято в ноябре. Издание отмечает, что ФИФА уже несколько лет ищет новые способы видеосъемки во время матчей, чтобы приблизить зрителей к игрокам.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В финальной части турнира примут участие 32 команды. Финал мундиаля состоится на Национальном стадионе в Лусаиле.