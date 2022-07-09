Гильермо Абаскаль: Прошу прощения у болельщиков за то, что не смогли завоевать титул

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от матча от прошедшего матча за Суперкубок России, в котором красно-белые уступили «Зениту» со счетом 0:4.

– Мы создавали моменты, но нам не хватало в завершающей стадии. Мы не можем позволять дарить такие подарки сопернику.

Та работа, которую мы проделали, рано или поздно принесет плоды. Прошу прощения у болельщиков за то, что не смогли завоевать титул, – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Голами в матче отметились нападающие Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34) и Матео Кассьерра (90+3), а также полузащитник Вендел (46).

Клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Всего же на счету «Зенита» семь побед в матчах за Суперкубок страны.

Отметим, что петербургская команда одержала самую крупную победу в истории Суперкубка России, ранее никому не удавалось выиграть трофей с разницей более чем в три мяча.