В «Лилле» отреагировали на слухи о том, что бывший игрок ЦСКА Языджи может перейти в «Салернитану»

Пресс-служба «Лилля» ответила на вопрос о том, может ли атакующий полузащитник клуба Юсуф Языджи стать игроком «Салернитаны».
Ранее стало известно, что клуб Серии А заинтересован в подписании 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Данную информацию подтвердил спортивный директор «морских коньков» Морган де Санктис.
– В данный момент у клуба нет достаточного разрешения, чтобы комментировать огромное количество слухов трансферного рынка, – цитирует представителей итальянской команды «Чемпионат».
Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.