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В «Лилле» отреагировали на слухи о том, что бывший игрок ЦСКА Языджи может перейти в «Салернитану»

Турецкий футболист выступал за армейцев с января по май этого года.
10 июля 2022 12:40
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Лилля» ответила на вопрос о том, может ли атакующий полузащитник клуба Юсуф Языджи стать игроком «Салернитаны».

Ранее стало известно, что клуб Серии А заинтересован в подписании 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Данную информацию подтвердил спортивный директор «морских коньков» Морган де Санктис.

– В данный момент у клуба нет достаточного разрешения, чтобы комментировать огромное количество слухов трансферного рынка, – цитирует представителей итальянской команды «Чемпионат».

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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