Турецкий «Анкарагюджу» заинтересован в нападающем «Ростова» Соу

Нападающий «Ростова» Али Соу может перейти в турецкий «Анкарагюджу», сообщает «Евро-футбол.ру».

По данным источника, клубы ведут переговоры о форме перехода, нападающий может как уйти в аренду, так и быть продан.

При этом агент футболиста ранее заявлял, что он думает о приостановке своего контракта с российской командой.

Напомним, что Соу выступает за донской клуб с февраля прошлого года. Всего в составе ростовчан он провел 31 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере 28-летний гамбиец защищал цвета софийского ЦСКА, «Скендербеу», а также итальянских «Кьево», «Лечче» и «Модены».