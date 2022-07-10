Тренер «Зенита» заявил, что легионеры не собираются покидать команду

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о настроении легионеров команды.

«Никто из легионеров не говорил, что раздумывает уйти, все пока остаются. Вы сами видели, что Вендел забил, все легионеры довольны в «Зените». Сделаем все возможное, чтобы сохранить каждого футболиста», - приводит слова де Оливейры «РБ-Спорт».

Ранее агент Вендела подтвердил, что бразильский «Фламенго» интересуется его клиентом.

Напомним, что «Коринтианс» уже переманил из «Зенита» нападающего Юри Алберто, договорившись о двусторонней аренде.