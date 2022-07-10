Вратарь Медведев может остаться в «Рубине» из-за травмы Дюпина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что из-за того, что вратарь Юрий Дюпин получил повреждение, клуб может отменить решение по продаже другого голкипера Никиты Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведев вернется в «Ростов».

«Пока с повреждением Юры никакой ясности нет, будем смотреть, слишком мало времени до старта», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, что Медведев выступает за «Рубин» с 2020 года. Всего за казанскую команду он отыграл семь матчей, пропустил девять голов и три раза отстоял «на ноль». Его контракт истекает в конце сезона-2024/25.

Добавим, что голкипер защищал цвета «Ростова» с 2016 по 2017 годы.