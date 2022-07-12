Агент Языджи заявил об отсутствии интереса клубов РПЛ к своему клиенту

Агент Адем Чебеджи, клиентом которого является полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, ответил на вопрос о том, может ли его подопечный вернуться в Россию.

Ранее в СМИ появилась новость, что 25-летний хавбек может пополнить состав итальянской «Салернитаны».

– Особого интереса из России нет, я уже покинул страну. Я вернулся в Турцию на Курбан-байрам, отсюда полечу по поводу Юсуфа в Англию, – приводит слова Чебеджи «РБ-Спорт».

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса. По окончании соглашения армейцам не удалось договориться о сумме выкупе футболиста.