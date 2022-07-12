«Рубин» опубликовал видео тренировки Дзюбы с командой

Пресс-служба казанского клуба опубликовала видео тренировки форварда под руководством Леонида Слуцкого.

«Речь о подписании контракта не идет – Артем Дзюба просто поддерживает форму у Леонида Викторовича», – говорится в сообщении, опубликованном под видео.

Ранее стало известно, что утром 33-летний нападающий прибыл в Казань и находится на базе «Рубина».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых форвард отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.