Левандовски вернулся в «Баварию», но по-прежнему намерен покинуть клуб этим летом

Как сообщает Sky Sports, польский нападающий Роберт Левандовски прибыл на базу мюнхенской «Баварии» для прохождения предсезонного медицинского осмотра.

Как отмечает издание, при этом форвард по-прежнему хочет покинуть состав чемпионов Германии и перебраться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение продать нападающего Левандовски в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Напомним, Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года в качестве свободного агента. С тех пор польский форвард провел за мюнхенскую команду 344 встречи, записав на свой счет 344 забитых мяча и 72 голевые передачи, а также заработав 36 желтых карточек.

Добавим, что действующий контракт Левандовски с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.