Беленов попрощался с «Уфой»

Вратарь Александр Беленов, покинувший «Уфу» после пяти лет выступлений за команду, попрощался с клубом и болельщиками.

«Для меня «Уфа» не какая-то ступенька в карьере. У меня в этом городе родилась дочь, поэтому часть Уфы навсегда останется со мной. Хочу сказать спасибо руководству клуба, что мы расстаемся в хороших отношениях, друзьями. Я не хотел, скажем так, сидеть на балансе клуба, потому что он для меня много значит. Встретимся с вами на стадионах, ценю вашу поддержку. Всех обнимаю, буду вспоминать с теплотой. Ваш Беля», - сказал вратарь в видео, опубликованном пресс-службой «Уфы».

Ранее стало известно, что Беленов перейдет в «Рубин».

Он выступал за «Уфу» с февраля 2017 года – на его счету 165 проведенных матчей, в которых он пропустил 179 голов и 54 раза отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Спартака», «Кубани», «Анжи» и «Салюта».