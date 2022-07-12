Кокорин переболел коронавирусом и ждет второй отрицательный тест, чтобы присоединится к «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин присоединится к тренировкам в составе «Фиорентины».

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом и в самое ближайшее время сдаст повторный тест. Если он будет отрицательным, то Александр отправится на сборы «Фиорентины». Александр уже чувствует себя хорошо. Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему еще пять дней придется находиться дома. В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», - сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что о вспышке коронавируса в «Фиорентине» стало известно 10 июля. Помимо Кокорина еще два футболиста вратарь Микеле Черофолини и полузащитник Димо Крастев не находились на первой тренировке команды после отпуска.

Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.