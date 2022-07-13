Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять руководящую должность в «Спартаке»

«Спартак» рассматривает возможность приглашения генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева в клуб.

Согласно данным «Чемпионата», руководство красно-белых может претерпеть изменения в самое ближайшее время в связи с новой структурой и конфигурацией управления командой. Отмечается, что 34-летний специалист является одним из кандидатов на руководящую должность.

Ранее в СМИ появилась новость о том, пост спортивного директора «Спартака» покинул итальянец Лука Каттани. Он работал в клубе с декабря прошлого года.