Каррера - об уходе Каттани из «Спартака»: Будет очень сложно найти нужного человека

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уходе своего соотечественника Луки Катани с должности спортивного директора красно-белых.

«Конечно, уход Каттани повлияет на важные трансферы. Будет очень сложно найти «Спартаку» нужного человека, который поможет клубу развиваться и работать в правильном ключе. Это существенная потеря», - приводит слова Карреры «Чемпионат».

Напомним, что Каттани занимал свой пост в «Спартаке» с 21 декабря прошлого года. По итогам сезона-2021/22 столичная команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом красно-белые завоевали Кубок России, обыграв «Динамо» (2:1) в финальном матче.