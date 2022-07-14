Роналду может заработать 250 миллионов евро за два сезона в Саудовской Аравии

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду появилось предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

Согласно информации CNN Portuguesa, руководство неназванного клуба готово заплатить «Манчестер Юнайтед» за трансфер Роналду 30 миллионов евро. В тоже время португальскому форварду предложен контракт на два года с зарплатой в 125 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что еще 20 миллионов клуб готов потратить на услуги посредников и комиссионные агентам.

Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» выразило готовность расстаться с нападающим в летнее трансферное окно, если сумма трансфера составит не менее 15 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация о том, что португальский форвард входит в сферу интересов «Барселоны» и «Челси».

При этом сам футболист готов покинуть стан «манкунианцев» в связи с пассивной работой английского клуба на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.