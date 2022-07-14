«ПСЖ» рассматривает возможность продления контракта с Месси до конца сезона-2023/24

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует заключить новое соглашение с нападающим клуба Лионелем Месси.

Согласно данным Marca, французская команда уже связалась с представителями 35-летнего аргентинца, сообщив о желании продлить контракт с их клиентом до конца сезона-2023/24.

Отмечается, что сам футболист примет решение по поводу своего будущего в стане парижан после ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, Месси пополнил состав «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. Всего за клуб он отыграл 34 матча, забил 11 гол и отдал 15 результативных передач.

Ранее издание Marca сообщало о том, что в связи с переходом Месси «ПСЖ» заработал около 700 миллионов евро за год.