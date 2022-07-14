Источник: Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов»

Как стало известно «Советскому спорту», защитник Роман Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов».
23-летний футболист является воспитанником «Динамо», однако летом покинул команду в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что он находится в расположении самарцев.
Агентом футболиста является Павел Андреев, которого связывают тесные рабочие контакты с руководством «Крыльев Советов» – 19 его клиентов выступают за клуб из Самары, включая вратаря Игоря Ломаева, защитника Юрия Горшкова, полузащитника Романа Ежова и нападающего Максима Глушенкова.
источник: «Советский спорт»