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Источник: Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов»

В скором времени самарский клуб официально объявит о данной сделке.
Источник: Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов»
14 июля 2022 13:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Как стало известно «Советскому спорту», защитник Роман Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов».

23-летний футболист является воспитанником «Динамо», однако летом покинул команду в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что он находится в расположении самарцев.

Агентом футболиста является Павел Андреев, которого связывают тесные рабочие контакты с руководством «Крыльев Советов» – 19 его клиентов выступают за клуб из Самары, включая вратаря Игоря Ломаева, защитника Юрия Горшкова, полузащитника Романа Ежова и нападающего Максима Глушенкова.

источник: «Советский спорт»
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